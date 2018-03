Madre di alunno prende a schiaffi una maestra nel Napoletano

Una madre di un alunno di terza elementare ha preso a schiaffi una maestra, afferrandola anche per i capelli, all'esterno della scuola frequentata dal figlio. È accaduto all'istituto scolastico primario "Rodari" di Villaricca, nel Napoletano. L'insegnante, che avrebbe riportato lievissime ferite, è poi andata all'ospedale San Giuliano di Giugliano per farsi medicare. Non sono noti, al momento, i motivi dell'aggressione.