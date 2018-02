Macerata, spara contro uomini di colore: sei feriti, un fermato | Gentiloni: "Odio e violenza non ci divideranno"

"Pamela non conosceva Luca Traini, non aveva mai avuto nessun rapporto di nessun tipo con lui". Lo ha detto Marco Valerio Verni, zio di Pamela Mastropietro e avvocato della famiglia della ragazza. "Era impossibile per lei avere rapporti con persone esterne alla struttura dove si trovava in cura da ottobre - precisa - e in ogni caso la madre e i familiari non hanno mai sentito nominare questo Luca Traini".