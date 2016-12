Macerata, si innamora di una ragazza e la deruba dei suoi... slip

Furto di mutande. Uno scherzo? No, è successo davvero a Treia, in provincia di Macerata. In questo paesino, un disoccupato di 54 anni si è innamorato di una ragazza e, probabilmente perché non corrisposto, ha pensato bene di intrufolarsi nella sua casa di nascosto e di rubarle decine di slip. L'uomo è ora sotto accusa per furto e molestie, considerando che nel giro di pochi giorni aveva cercato di contattare telefonicamente più volte la donna contro la sua volontà. L'autore di questo furto bizzarro è ora sotto processo al tribunale di Macerata.