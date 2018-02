Macerata, Procura chiederà giudizio immediato per Traini

La Procura di Macerata chiederà "quanto prima" il giudizio immediato per Luca Traini, accusato di strage aggravata per il raid xenofobo a colpi di pistola del 3 febbraio, "in modo da giungere celermente alla celebrazione del processo ed alla sentenza di primo grado rispetto ad una condotta criminosa, posta in essere per odio razziale, valutata di particolare gravita'". Lo annuncia in una nota il procuratore Giovanni Giorgio.