Macerata, le donazioni ai terremotati usate per realizzare una pista ciclabile

I recenti terremoti in Italia centrale hanno creato notevoli difficoltà alla popolazione e notevoli sono le problematiche sulla ricostruzione, ancora troppo lenta. Le varie campagne di raccolta fondi hanno permesso di poter guadagnare proventi utili al ripristino della normalità, ma sulla loro gestione sono sorte polemiche. In provincia di Macerata, la Regione Marche ha stanziato 5,5 milioni di euro presi con gli sms solidali per la costruzione di una pista ciclabile e ciò ha fatto scattare l’indignazione della gente colpita dal sisma ancora senza una casa.

Dei 32 milioni complessivi recuperati dalle donazioni, alle Marche ne sono spettati 17,5 milioni di euro. Un tesoretto utile per far ripartire i territori disastrati. I terremotati contestano la scelta di investire parte di questo tesoretto per un’opera considerata poco utile ad affrontare le difficoltà quotidiane di sfollati. Critiche provengono anche dalla politica: Remigio Ceroni (Forza Italia) e Beatrice Brignone (Possibile) hanno presentato rispettivamente un’ interrogazione parlamentare e un’interrogazione alla presidenza del Consiglio per far luce sulla vicenda.