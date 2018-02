Macerata in piazza contro il razzismo, il sindaco: "Ora ripartiamo"

A Macerata il Comune ha promosso una manifestazione antifascista e antirazzista dopo la morte di Pamela Mastropietro e la caccia ai migranti africani di Luca Traini. "Tentiamo di ripartire dai valori costituzionali, dai primi 12 articoli della Costituzione per la non violenza, l'antifascismo e l'antirazzismo", ha detto il sindaco Romano Carancini in testa al corteo partito dal piazza della Libertà.