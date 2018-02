Macerata, il sindaco: "Stop manifestazioni per evitare divisioni"

"Si fermino tutte le manifestazioni, si azzeri il rischio di ritrovarsi dentro divisioni o possibili violenze, che non vogliamo". E' l'appello lanciato dal sindaco di Macerata, Romano Carancini, in vista di varie iniziative organizzate in settimana dopo la morte di Pamela e il raid xenofobo di Luca Traini. In programma un sit in di CasaPound, una fiaccolata di Forza Nuova e una grande manifestazione antirazzista, organizzata anche dall'Anpi.