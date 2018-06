Macerata, ecco chi sono "gli angeli" del residence-ghetto di Porto Recanati

Striscia la Notizia è tornata a occuparsi dell’Hotel House di Porto Recanati, il residence-ghetto situato a pochi metri da quello che è stato ribattezzato il "pozzo degli orrori" a seguito del ritrovamento di alcuni resti di corpi umani. L’inviata del tg satirico Rajae Bezzaz, dopo aver raccontato le condizioni in cui vivono le quasi 2mila persone che abitano all’interno di questo condominio multietnico (tra mancanza di acqua potabile, ascensori rotti e cumuli di spazzatura) ha voluto sottolineare quanto di buono c’è in questo ecomostro. Sono infatti diverse le persone che lavorano come volontari per cercare di gestire questo palazzone.



Tra "gli angeli" dell’Hotel House c’è il leghista Luca Davide, originario di Bergamo, che dà il suo contributo lavorando in portineria: "Io e i miei colleghi abbiamo deciso di farlo volontariamente, a nostro rischio e pericolo".