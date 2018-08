Lutto a Genova per il crollo del ponte: almeno 38 le vittime, 3 sono bambini

Genova, crollo ponte Morandi: i soccorsi in azione il giorno dopo Ansa 1 di 49 Ansa 2 di 49 Ansa 3 di 49 Ansa 4 di 49 Ansa 5 di 49 Ansa 6 di 49 Ansa 7 di 49 Ansa 8 di 49 Ansa 9 di 49 Ansa 10 di 49 Ansa 11 di 49 Ansa 12 di 49 Ansa 13 di 49 Ansa 14 di 49 Ansa 15 di 49 Ansa 16 di 49 Ansa 17 di 49 Ansa 18 di 49 Ansa 19 di 49 Ansa 20 di 49 Ansa 21 di 49 Ansa 22 di 49 Ansa 23 di 49 Ansa 24 di 49 Ansa 25 di 49 Ansa 26 di 49 Ansa 27 di 49 Ansa 28 di 49 Ansa 29 di 49 Ansa 30 di 49 Ansa 31 di 49 Ansa 32 di 49 Ansa 33 di 49 Ansa 34 di 49 Ansa 35 di 49 Ansa 36 di 49 Ansa 37 di 49 Ansa 38 di 49 Ansa 39 di 49 Ansa 40 di 49 Ansa 41 di 49 Ansa 42 di 49 Ansa 43 di 49 Ansa 44 di 49 Ansa 45 di 49 Ansa 46 di 49 Ansa 47 di 49 Ansa 48 di 49 Ansa 49 di 49 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il premier Conte incontra i feriti e le famiglie delle vittime - Restano quindici i feriti negli ospedali cittadini. Nove di loro sono stabili ma ancora in gravi condizioni. La mattina di Ferragosto il premier Giuseppe Conte ha visitato le cliniche San Martino e Villa Scassi. Si è fermato a parlare con alcuni dei feriti, ha visitato il centro del 118 che ha gestito l'emergenza e ha incontrato i patenti dei defunti all'obitorio. Intanto riprende a pieno regime il trasporto dei malati agli ospedali San Martino e Gaslini.



Lutto cittadino e sfollati: garantire a tutti una casa - Intanto il sindaco di Genova Marco Bucci ha proclamato due giorni di lutto cittadino. I cittadini del quartiere hanno trovato quasi tutti ospitalità da amici e parenti. Il giorno dopo lo spavento inizia a montare la rabbia tra chi perderà la sua casa quando ciò che resta del viadotto sarà abbattuto. "L'impegno è di dare entro l'anno una nuova casa a tutti gli sfollati genovesi", ha promesso il ministro degli Interni Matteo Salvini.



Governo contro la società concessionaria Autostrade per l'Italia - Il governo ha puntato il dito contro Autostrade per l'Italia e per questo ha deciso di procedere con la revoca della concessione per la gestione delle autostrade. I primi a parlare di "evidenti responsabilità" e della possibilità di ritiro delle concessioni e multa da 150 milioni sono stati i ministri Danilo Toninelli e Luigi Di Maio, che in mattinata hanno fatto un sopralluogo in elicottero sull'area del disastro e incontrato i soccorritori. Immediata la reazione di Autostrade per l'Italia che si è difesa: "Noi siamo stati sempre corretti e lo dimostreremo". La società, inoltre, sta lavorando "alacremente alla definizione del progetto di ricostruzione del viadotto, che completerebbe in cinque mesi dalla piena disponibilità delle aree".



L'inchiesta per disastro colposo e omicidio plurimo colposo: errore umano - La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo a carico di ignoti per accertare le cause di quella che il procuratore Francesco Cozzi ha definito "una tragedia immane e insensata". "Non è stata una fatalità, ma un errore umano", ha rimarcato Cozzi, che ha assicurato che permetterà la rimozione in tempi brevi delle macerie. Il letto del torrente deve essere sgomberato al più presto, perché alle prime piogge non si crei una diga con rischio di una catastrofica alluvione.