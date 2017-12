Lusi, Cassazione conferma 7 anni all'ex tesoriere della Margherita

La Cassazione ha confermato la condanna a 7 anni di reclusione a Luigi Lusi, ex tesoriere della Margherita, sotto processo per appropriazione indebita e calunnia nei confronti di Francesco Rutelli. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Lusi, trasformando la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in interdizione di 5 anni, con interdizione di un anno dalla professione legale. Lusi dovrà tornare in carcere.