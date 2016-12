Lunedì tempo stabile e clima estivo. Da mercoledì aria bollente sull'Italia

L'alta pressione è tornata a occupare la nostra Penisola su cui insisterà per molti giorni, garantendo almeno per tutta questa settimana giornate prevalentemente stabili e soleggiate. Fino a martedì compreso, il caldo, seppur in leggero aumento, non sarà eccessivamente opprimente e afoso, con i tassi di umidità che rimarranno su livelli accettabili. La situazione peggiorerà da mercoledì quando l'alta pressione africana punterà con più decisione verso l'Italia e i Balcani, trascinando con sé una massa d'aria molto più calda e afosa capace di originare una nuova ondata di caldo paragonabile per intensità a quella vissuta ad inizio luglio; a differenza dell'ondata di inizio luglio, però,m questa volta verranno coinvolte anche le regioni meridionali. I 40 gradi verranno sfiorati da Nord a Sud. Tutti gli aggiornamenti sulla sezione dedicata alla tendenza.