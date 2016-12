3 ottobre 2016 10:00 Meteo, lunedì bagnato sulle regioni adriatiche Da metà settimana clima autunnale con valori più in linea con la stagione

Un vortice di bassa pressione attualmente posizionato sull’Europa centrale tenderà a scivolare verso Sudest in direzione dei Balcani. La coda della perturbazione ad esso collegata nel corso della giornata di lunedì lambirà il versante adriatico del nostro Paese, portando al suo passaggio un po’ di piogge e tra martedì e mercoledì una diminuzione delle temperature; non avremo a che fare con un calo sensibile ma semplicemente con un clima più consono per il periodo o solo leggermente più freddo rispetto ai valori medi del periodo specie sul versante adriatico. Dai Balcani, questo vortice di bassa pressione richiamerà dall’Europa nordorientale un impulso perturbato che sarà responsabile giovedì della formazione di un centro di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale: tra giovedì pomeriggio e la giornata di venerdì è atteso un sensibile peggioramento del tempo che coinvolgerà gran parte dell’Italia: le piogge, stando all’evoluzione odierna, ancora incerta nei dettagli, dovrebbero risparmiare soltanto le regioni alpine; si tratta di una perturbazione insidiosa perché - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - accompagnata anche da forti temporali che potrebbero dar luogo a violenti nubifragi specie al Centrosud.

Previsioni per lunedìSituazione in miglioramento rispetto al fine settimana. Nel corso del pomeriggio nuvolosità variabile su regioni centrali con possibilità di locali piogge nelle zone interne e nelle Marche; in serata i fenomeni riguarderanno l’Abruzzo, il Molise e il Nord della Puglia. Nella notte possibile interessamento della Puglia centrale e dell’Appennino campano- lucano. Al Nordest tendenza a un miglioramento nel corso della mattina, tempo in prevalenza soleggiato al Nordovest, Isole e Sud con una maggiore nuvolosità nella seconda parte della giornata in Campania e sulla Calabria tirrenica. Temperature in lieve calo al Nord e Marche; valori pomeridiani per lo più tra 21 e 25 gradi con punte di 26-27 all’estremo Sud e nelle Isole. Venti di Bora moderati sull’alto Adriatico, in rinforzo nella seconda parte della giornata sull’Adriatico centrale.