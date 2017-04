Fabrizio Corona ha accusato Luigi Mario Favoloso, il compagno di Nina Moric, di avergli fatto esplodere, lo scorso 15 agosto, una bomba carta sotto casa. “Credo che sia un tentativo per farne parlare" racconta Favoloso a "Pomeriggio 5" e continua: “Mi fa ridere questa cosa, io non sono un santo ma non sono nemmeno un tossicodipendente o un ubriacone". "Non mi hanno ancora chiamato gli avvocati per andare a testimoniare. Se lo faranno, andrò in tribunale. Per me è un'opportunità e non un danno", ha aggiunto il fidanzato della modella.