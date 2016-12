Lui scappa a pochi giorni dal sì, la sua ex ottiene il risarcimento danni

Dopo undici anni di fidanzamento, a Patrizia non mancava che una settimana per coronare il suo sogno d'amore, ossia sposare Lorenzo. Ma quella settimana è stata decisiva perché lei ha scoperto una presunta relazione del compagno e sempre lei decide di mandare a monte cerimonia, banchetto e progetto di vita. Ma Patrizia chiede anche giustizia e la ottiene: la Cassazione ha stabilito che Lorenzo deve risarcire la donna per l'organizzazione delle nozze (compresi anelli e abito) e il restauro della casa scelta come nido d'amore .

Ad avviso degli 'ermellini' chi fugge dal matrimonio fuori tempo massimo, ossia dopo le pubblicazioni, e senza motivo valido, deve rimborsare le spese sostenute dal partner in vista del si'. La Cassazione non ha avuto dubbi nel dare quindi ragione alla donna, costringendo l'ex a pagare 16.500 euro di risarcimento.Vane le proteste dell'accusato i cui ricorsi in Appello sono stati respinti, decretando la vittoria della donna in modo inequivocabile.

L'ex fidanzato, inoltre, ha cercato di far leva sulla quantificazione delle spese, liquidate a suo dire in misura eccessiva in quanto comprendenti spese extra matrimoniali e riguardanti la futura vita coniugale. Niente da fare, la sentenza della Cassazione è decisa e Lorenzo è costretto a pagare, oltre il risarcimento danni, anche 5.200 euro per le spese del giudizio di Cassazione.