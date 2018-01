Lucca, un cadavere e un ferito grave in casa: si pensa a monossido

Un 28enne è stato trovato morto in un'abitazione a Castiglione Garfagnana, in provincia di Lucca. Nella stessa casa è stato rinvenuto, in gravi condizioni, anche un altro uomo. Tra le ipotesi, in attesa dell'autopsia, è che a causare il decesso possa essere stato il monossido di carbonio. Trovato senza vita nell'abitazione anche un cane. La scoperta è stata fatta dai carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione dei familiari dei due uomini.