La vittima aveva raggiunto i sentieri con la sua moto per andare in cerca di funghi. Una volta sul posto, per cause da accertare, l'escursionista è caduto in un dirupo di 150 metri nell'area di Limano, in un punto isolato e fitto di vegetazione. Proprio per questo motivo le ricerche inizialmente non si erano concentrate nell'area, solitamente non battuta dai cercatori di funghi.