Luana: "Sono 7 anni che non vivo più"

Luana, 52 anni, racconta a Pomeriggio Cinque la sua esperienza da incubo: dopo violenze, minacce e 20 denunce, la donna ha dovuto cambiare casa 3 volte perché perseguitata dall’ex. È successo in provincia di Perugia. Una fuga dalla paura che dura dal 2010: “Ogni volta che capisco che si avvicina, io scappo. È un calvario che va avanti da 7 anni – racconta la donna a Barbara D’Urso – ormai, non vivo più”. La lite è nata per colpa di un finanziamento rifiutato, lui dopo una grossa lite l’ha picchiata violentemente. “Io non ho accettato questa cosa e sono scappata. Sono fortunata a stare qui a parlarne – ha raccontato la donna - ma sono molto preoccupata, non so più quante denunce fare. Chiedo solo che ci sia una pena giusta e duratura”. “C’è Alessia oggi (riferendosi alla ragazza accoltellata a Pordenone), ci sarò io domani – dice in lacrime la 52enne – queste persone vanno fermate. La paura non finirà mai. Lui ha iniziato anche a minacciare e a stalkerare mia madre. In famiglia facciamo tutti finta di niente, però dentro stiamo tutti male”, ha affermato la donna.