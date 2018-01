Lotteria Italia: ad Anagni il biglietto da 5 milioni di euro

Lazio prima regione per vendita biglietti - Sono 8.603.900 i biglietti venduti della Lotteria Italia 2017, il 2,28% in meno rispetto alla precedente edizione. Il Lazio si conferma come prima regione per vendite, con 1,6 milioni di tagliandi (il 19% del totale nazionale) ma in calo dello 0,7% rispetto allo scorso anno. Unica altra regione sopra il milione di biglietti venduti, anche per questa edizione, è la Lombardia: circa 1,4 milioni (il 17% del totale nazionale) lo 0,7% in meno rispetto a un anno fa. L'Emilia Romagna, con 830mila tagliandi staccati (-1,7%), scalza la Campania (743mila biglietti, -12,2%) dal podio delle vendite.