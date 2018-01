Lotteria Italia: 180 giorni per reclamare i premi vincenti

Centottanta giorni, vale a dire sei mesi. E'il lasso di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei biglietti vincenti, utile per reclamare i premi della Lotteria Italia. I vincitori, ricorda Agipronews, debbono presentare il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto