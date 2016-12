Loris, la nonna: "Sono con Veronica"

11:44 - "Tutto il mondo ha abbandonato mia figlia, io no". Così la mamma di Veronica Panarello, nonna materna di Loris, in esclusiva ai microfoni di News Mediaset/Tgcom24. "Se lei ha bisogno di me - continua la signora Carmela Aguzza - io ci sono per qualunque cosa". Il suo è un messaggio che vuole fare giungere alla figlia in carcere per l'omicidio del piccolo Loris Stival, quasi a smentire le indiscrezioni su un rapporto complicato tra le due.