Lorenzin: stop a Stamina è definitivo "Vannoni? E' come andare dal mago"

19:48 - "Il verdetto del Comitato di esperti sul metodo Stamina è un verdetto senza possibilità di appello". Lo afferma il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a proposito della bocciatura del metodo Stamina da parte del Comitato. Tale verdetto, ha sottolineato Lorenzin, "dice che il metodo Stamina non sussiste e non ci sono i requisiti nè di efficacia nè per poter iniziare una sperimentazione".

"La via è quella della soppressione del decreto Balduzzi - ha quindi aggiunto la Lorenzin -. Spero anche che con serenità il nuovo Csm apra una fase di riflessione sul rapporto tra giustizia e scienza".



Dal punto di vista "sanitario e scientifico - ha quindi sottolineato il ministro - per me la questione è chiusa, è conclusa". Ora che "potremo dire che questa parte è stata definitivamente chiarita - ha concluso Lorenzin in riferimento alle ordinanze dei giudici sul metodo Stamina - spero che il Csm apra una riflessione proprio sul rapporto tra giustizia e scienza".



Il presidente di Stamina Foundation, Davide Vannoni, "è un imprenditore, e come tale legittimamente può fare ricorso a tutti gli strumenti che ci sono per tutelare i suoi interessi", ha aggiunto la Lorenzin. "Il mio interesse - ha precisato il ministro - è tutelare la salute dei pazienti".



"Le cure alternative che non sono riconosciute dal sistema scientifico nazionale e internazionale - ha quindi sottolineato - hanno la stessa valenza di chi fa le telefonate ai maghi per farsi curare; ma i maghi non sono né legittimati né sovvenzionati dallo Stato".



Riferendosi poi alla dolorosa situazione delle tante famiglie dei malati che riponevano le proprie speranze nel protocollo di Vannoni, questa - ha detto Lorenzin - è "la parte più triste di tale vicenda". Il ministro ha quindi ribadito che la sua intenzione è di "mantenere la parola e destinare cioé i tre milioni di euro stanziati per la sperimentazione di Stamina alla sperimentazione sulle malattie rare".



Parere del Comitato: "Non c'è sicurezza per i pazienti" - "Le condizioni per avviare una sperimentazione con il cosiddetto metodo Stamina, con particolare riferimento alla sicurezza dei pazienti, non esistono". E' quanto si legge nelle conclusioni del parere del Comitato di esperti consegnato al ministro della Salute. I "metodi Stamina per la preparazione di cellule staminali mesenchimali Msc - si legge ancora - non sono adeguati".