Londra, il panettiere-eroe a Mattino 5: "Ho tirato la cassa contro uno dei terroristi"

"Le persone mi considerano un eroe ma non lo sono. Se combatti contro queste persone hai una possibilità, altrimenti no." Si conclude così il racconto shock del panettiere che sabato sera, mentre si recava a lavoro, ha reagito agli attacchi degli attentatori a Londra. "Stavo andando in panetteria e ho notato che le persone erano barricate in casa - spiega il panettiere - Due ragazze ci sono corse incontro piangendo e le abbiamo fatte entrare nel negozio e qui ci hanno raccontato cosa stava succedendo. Ho preso due casse e sono uscito dal negozio. Un uomo aveva appena accoltellato una persona nel fianco. Io ero spaventato e l'ho colpito".