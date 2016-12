Yara, moglie di Bossetti in aula

C'è anche la moglie di Massimo Bossetti, Marita Comi, in aula per il secondo giorno di interrogatorio del carpentiere di Mapello, unico imputato per l'omicidio di Yara Gambirasio. Nella scorsa udienza, Bossetti aveva detto di non aver mai visto né conosciuto la tredicenne. "Prima di me in quest'aula hanno mentito tutti", aveva affermato nel corso di un interrogatorio durato circa un'ora.