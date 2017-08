Yara, legale Bossetti: "Clamoroso errore giudiziario"

I legali di Massimo Bossetti, dopo la conferma della condanna all'ergastolo per il delitto Yara, hanno dato "per scontato" il ricorso in Cassazione. "Siamo di fronte a un clamoroso errore giudiziario - ha affermato l'avvocato Claudio Salvagni -. Mi sembra che questo sia un processo più a difesa dell'indagine svolta che non per giudicare la colpevolezza o l'innocenza di un uomo".