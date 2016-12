Yara, la moglie Bossetti: "Il dolore è un incubo, spero ci sia un risveglio"

"È un marchio pesante. Non faccio più le cose che facevo prima, non vado più in mezzo alla gente, vado a fare la spesa ma le attività dei bambini le evito, non vado alle feste della scuola perché sento lo sguardo della gente. Non mi insultano, ma anche i bambini si accorgono delle persone che si girano e ci guardano, io dico loro 'Non importa, lasciateli parlare'", spiega la donna.



Dopo aver ricordato il primo incontro avvenuto all'età di 17 anni a Brembate Sopra con il suo futuro marito e aver commentato il loro filmino del matrimonio trasmesso in esclusiva in trasmissione, Marita Comi torna a urlare l'innocenza di Bossetti: "Quando gli ho chiesto di dirmi la verità durante i nostri incontri in carcere, non è che dubitavo di lui, ma gli ho fatto tutte le stesse domande che i pm e e gli inquirenti avevano fatto a me dicendomi che erano sicuri che fosse lui l'assassino di Yara. Gliele ho fatte per guardarlo negli occhi: sono uscita più convinta di prima della sua innocenza. Le bugie che diceva, le diceva al lavoro. Se una persona dice banali bugie, non è un assassino. Chiunque lo conosce non direbbe mai che è pericoloso".



"Sono convinta che non ha fatto nulla e sono qui per difendere prima mio marito e poi il padre dei miei figli", ribadisce la donna. "Gli starò vicino per tutta la vita, è quello che voglio. Lo faccio per me perché io voglio lui e non ho paura di vivere di ricordi. Avevo paura che Massimo si suicidasse durante i primi mesi di isolamento in carcere. Era molto provato. Anche ora lo è, ma è un po' più forte e vuole dimostrare la sua innocenza".



"Ester, mia suocera, è distante dalla nostra famiglia. Chiama i nipoti al telefono e da un anno a questa parte è venuta a trovarli solo una volta. Io sono sola con i miei figli, qualche parente e alcune persone mi aiutano. Il sindaco del paese ha provato ad aiutarmi a cercare un lavoro, ma so che quando riferisce il mio nome, le persone si tirano indietro. Perché forse lavorando da loro, potrei attirare giornalisti. Sarei disponibile a fare qualunque tipo di lavoro già da domani".



Tornando all'arresto del marito e poi al processo la cui prima udienza è prevista per il prossimo 3 luglio, la moglie di Bossetti dichiara: "Quando hanno arrestato mio marito ero scioccata. Per due giorni non ho potuto neanche vedere i bambini perché ero veramente scioccata. È una ferita che ci porteremo dentro. Del processo temo che non esca la verità. Andrò sempre in aula, a tutte le udienze per stargli vicino".



"Massimo continuerà a combattere e dimostrare la propria innocenza. Io posso solo stargli vicino. La mia speranza è che esca la verità e noi ricominceremo un'altra vita insieme. Spero al più presto possibile". E prosegue: "Non sono mai stata sulla tomba di Yara e anche se capisco il dolore dei suoi genitori, non mi sento di dire loro nulla. Non è nel mio carattere".



Marita Comi si sfoga, infine, ricordando il momento della perquisizione in casa propria da parte degli inquirenti: "Ho litigato con loro durante la perquisizione perché ti fanno firmare un foglio in cui dichiari che osservi ogni cosa che fanno, ma in casa ce n'erano 10 e andavano dappertutto. Ci hanno anche sequestrato alcuni album di famiglia, strappato senza intenzione qualche pagina e fatto cadere oggetti di vetro, e non mi hanno mai chiesto scusa. Mi prendevano in giro e sono arrivati a dire che allora mi avrebbero sequestrato tutta la casa".