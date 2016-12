Yara, la difesa Bossetti cambia linea? Si valuta rito con sconto di pena

11:50 - Spunta l'ipotesi di una eventuale richiesta di rito abbreviato condizionato da parte di Massimo Bossetti, accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio. Anche se il difensore, Claudio Salvagni, in vista della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pm, spiega: "Per ora l'unica via è il giudizio ordinario. L'abbreviato condizionato è una possibilità da considerare". Questo rito comporta lo sconto di un terzo della pena.

Il 18 marzo scadono i 20 giorni dalla notifica dell'avviso della chiusura dell'inchiesta, termine entro il quale l'indagato può chiedere un interrogatorio, una integrazione di indagine, depositare memorie, produrre documenti o quant'altro. Qualora non venga presentata alcuna istanza o documentazione, a partire dal 21esimo giorno, in teoria, il pubblico ministero può inoltrare la richiesta di rinvio a giudizio o, ma non è questo il caso, di archiviazione.



Udienza preliminare a giugno - Qualunque sia la data della richiesta di giudizio, l'udienza preliminare,a meno che la difesa non scelga il rito alternativo, dovrebbe quasi certamente concludersi entro metà giugno.



Bossetti, al quale è stata negata ancora una volta una sua richiesta di scarcerazione, in una lettera inviata a Il Giorno si è sfogato: "Il carcere, che tu sia innocente o colpevole, è sempre e comunque un inferno" raccontando delle sue giornate trascorse dormendo, giocando a carte e davanti alla tv.



Difesa Bossetti: per ora unica via è giudizio ordinario - "Quella del giudizio abbreviato rimane un'ipotesi che non posso non prendere in considerazione ma il giudizio ordinario, al momento, resta l'unica via percorribile". Lo ha tenuto a precisare Claudio Salvagni, difensore di Giuseppe Bossetti. Il legale ha tenuto a spiegare che per ora "non c'è alcun cambio di strategia: stiamo leggendo le 60mila pagine degli atti depositati dal pm e finora non abbiamo trovato nulla che ci preoccupa e che ci potrebbe fare cambiare idea che resta quella del dibattimento". Il difensore è convinto che solo con il processo ordinario "siamo sicuri di poter fare emergere tutte le lacune, tutte le contraddizioni di questa inchiesta che - ha proseguito - è stata definita dal pubblico ministero 'colossale' e che io mi permetto ritenere un gigante di argille". Circa la richiesta del giudizio abbreviato condizionato l'avvocato Salvagni ha poi aggiunto: "E' un'ipotesi astratta e come tale non posso non prendere in considerazione, ma al momento il giudizio ordinario a mio avviso è l'unico percorribile".