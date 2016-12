Yara, il furgone di Bossetti girò per un'ora intorno alla palestra

18:58 - Girò per circa un'ora intorno al centro sportivo di Brembate con il suo furgone e poi si allontanò, subito dopo che Yara Gambirasio era uscita dalla palestra. Era il 26 novembre del 2010, il giorno in cui la piccola Yara sparì, e il furgone era quello di Massimo Bossetti, in carcere per l'omicidio della ragazzina. Secondo le indagini dei carabinieri, il suo camioncino fu ripreso più volte dalle telecamere.

Anche un testimone conferma la circostanza del furgone. Sentito per due volte durante le indagini, ha raccontato proprio di aver visto un furgone bianco cassonato, del tutto simile a quello di Bossetti, che, a velocità sostenuta, aveva svoltato per via Morlotti, proveniente da via Locatelli a Brembate tra le 18,40 e e le 18,45; erano proprio quelli i minuti in cui Yara stava lasciando la palestra. Il teste venne ascoltato nel 2010 e ha confermato la sua versione anche dopo l'arresto di Bossetti.