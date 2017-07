Yara, i legali di Bossetti dopo la conferma dell'ergastolo: "Faremo ricorso in Cassazione"

"Si tratta di un clamoroso errore giudiziario, faremo ricorso in Cassazione". Lo hanno annunciato i legali di Massimo Bossetti, per il quale la Corte d'Assise d'Appello di Brescia ha confermato l'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. "Aspettiamo le motivazioni, ma il ricorso in Cassazione è scontato. Questa sera abbiamo assistito alla sconfitta della giustizia", hanno aggiunto.