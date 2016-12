Yara, Bossetti scrive dal carcere: "Passo le mie giornate dormendo"

12:50 - Massimo Bossetti scrive dal carcere e racconta le sue giornate, i suoi pensieri, le sue speranze. "Il carcere, che tu sia innocente o colpevole, è sempre e comunque un inferno", scrive l'artigiano di Mapello, accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio. "Io vedo la mia faccia in tv ogni ora di ogni giorno, vedo mia moglie e i miei figli assediati dai giornalisti". Ora "passo le mie giornate dormendo più di quanto abbia mai dormito in vita mia".

Bossetti dal carcere: "L'unico rifugio è il sonno" di Davide Loreti

"Non ho alcuna fede al momento, non ne ho nella giustizia, che si è dimostrata ottusa, non ne ho negli uomini, che si sono dimostrati senza cuore, non ne ho nella preghiera, che per ora si è dimostrata inutile", aggiunge Bossetti nella lettera al quotidiano Il Giorno.



"Ho solo fiducia in me stesso e nella mia assoluta verità", conclude.