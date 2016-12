Yara, Bossetti scrisse una frase terribile sul suo computer

Un frase scritta nel motore di ricerca del suo computer incastrerebbe Massimo Bossetti, in carcere per l'omicidio di Yara Gambirasio. E' quanto rivela il settimanale Giallo che ha scelto però di non divulgare il testo integrale. Si tratterebbe comunque di parole che non lasciano spazio a equivoci e che non sono sfuggite ai consulenti della Procura, i quali hanno subito informato il pm Letizia Ruggeri.