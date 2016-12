Yara, Bossetti rinviato a giudizio Il processo inizierà il 3 luglio

All'udienza al tribunale di Bergamo non hanno preso parte i genitori di Yara, Fulvio e Maura. La loro presenza non era necessaria e, fedeli all'atteggiamento che hanno sempre mantenuto, i Gambirasio hanno voluto evitare clamore. Si sono però costituiti parte civile tramite il loro avvocato, Enrico Pelillo. Così come la sorella di Yara, diventata maggiorenne.



"Incidente probatorio sul Dna" - Durante l'udienza preliminare i difensori di Bossetti avevano chiesto la ripetizione, con la formula dell'incidente probatorio, dell'esame del Dna trovato sul corpo della ragazza e attribuito a Bossetti. Il gup ha però respinto la richiesta.



Il magistrato ha anche detto no anche ad alcune eccezioni sollevate dalla stessa difesa. I legali avevano chiesto la nullità del capo di imputazione in quanto presentava un doppio luogo di commissione del delitto: Brembate di Sopra e Chignolo D'Isola. Avevano inoltre chiesto la nullità o l' inutilizzabilità degli accertamenti biologici compiuti dal Ris in quanto esperiti con lo strumento della delega di indagine e non, invece, con l'avviso alle parti.