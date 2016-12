Yara, Bossetti riceve in carcere la visita della moglie e dei tre figli

20:07 - Sei mesi lontano dalla famiglia, sei mesi in carcere con la terribile accusa di aver ucciso la 13enne Yara Gambirasio, sei mesi passati a difendersi: il tempo, per Massimo Giuseppe Bossetti, non si è fermato. La vita, però, sembra di sì. L'uomo, comunque, nelle scorse ore ha avuto la possibilità di rivedere i suoi familiari più stretti: la moglie Marita Comi, infatti, ottenuto un permesso speciale per il Natale, ha potuto andare nel carcere di Bergamo a trovare il marito. Con lei, anche i tre figli: due femmine e un maschio. Tutti vestiti a festa per andare a salutare il papà. Che, nel mentre, continua a proclamare la propria innocenza.