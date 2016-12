Yara, a "Quarto Grado" trasmesso il video integrale dell'arresto di Massimo Bossetti

00:01 - Il filmato integrale e inedito dell'arresto di Massimo Bossetti, l'uomo sospettato di aver ucciso Yara Gambirasio, è stato trasmesso in esclusiva all'interno della puntata di "Quarto Grado" in onda su Rete4. Il video, delle durata di 11 minuti, è stato registrato dalle forze dell'ordine durante il fermo del muratore di Mapello, il 16 giugno 2014 in un cantiere di Seriate, in provincia di Bergamo.

Nelle immagini si vede Bossetti sulle impalcature che, alla vista degli agenti, indietreggia di qualche metro. Una reazione che ha messo in allarme anche le forze dell'ordine: "Occhio che scappa", gridano gli agenti. Ma gli avvocati del muratore, presenti in studio, dopo la messa in onda del filmato ci tengono a sottolineare: "Quello non era assolutamente un tentativo di fuga".