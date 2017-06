Volo RyanAir da incubo, 180 passeggeri bloccati in Marocco per oltre 24 ore

Accompagnati in aeroporto, dopo aver passato la notte in hotel, i passeggeri si sono presentati al check in per ripetere le operazioni di imbarco. Tutto sembrava filare liscio. Poi, a pochi minuti dal decollo, un nuovo stop. E' solo alle 14 che finalmente il volo è decollato.



"Non ci dicono nulla, dopo una giornata passata in attesa", ha raccontato Fabiana M., mentre attendeva in aeroporto a Marrakech di rientrare in Italia. Il velivolo messo a disposizione dalla compagnia per il rientro è lo stesso che domenica ha presentato guasti e fatto propendere per un annullamento del decollo.



Verso una class action - I passeggeri intanto si sono organizzati, raccogliendo dati e numeri di telefono, per intraprendere una class action nei confronti della compagnia low cost che a loro dire non li avrebbe assistiti e soprattutto non li avrebbe tenuti al corrente di tutto quel che stava succedendo.