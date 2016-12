Violenza sessuale, arrestato 39enne albanese in Brianza

Un 39enne albanese, irregolare in Italia, è stato arrestato a Monza con l'accusa di violenza sessuale e divulgazione di materiale pedopornografico. Avrebbe violentato almeno tre giovani, di cui una minorenne, dopo averle adescate in rete spacciandosi per un 17enne italiano. Dopo averle convinte a fotografarsi senza abiti e a inviargli le istantanee, le avrebbe obbligate ad avere un rapporto sessuale per impedire la divulgazione delle immagini. Le indagini dei carabinieri di Desio sono partite dalla denuncia di una 23enne. I militari temono che ci possano essere altre vittime, anche minorenni, e chiedono di mettersi in contatto con loro allo 0362304400.