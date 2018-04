Vigile fuoco morto, ancora fiamme in azienda San Donato Milanese

Ancora 10 squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, e vi rimarranno parecchie ore, per spegnere l'incendio che ha provocato la morte di Pinuccio La Vigna, pompiere volontario di 49 anni del distaccamento di Pieve Emanuele (Milano) travolto da un pezzo di tetto della Rykem, un'azienda specializzata nella vendita di detersivi e prodotti per la pulizia di San Donato (Milano), andata a fuoco ieri per cause ancora da accertare.