A Vigevano, in provincia di Pavia, un romeno di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver sfregiato la moglie con un coltello dopo averla segregata in casa per alcuni giorni. La motivazione del folle gesto è la gelosia. Secondo quanto riferito, l'uomo, accusato di sequestro e lesioni, dopo avere colpito la donna sotto l'occhio sinistro, avrebbe detto "così ora non ti guarderà più nessuno".