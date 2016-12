Vigevano: mette fuori dal bar in pieno centro una ciotola per cani, multata

11:28 - I vigili multano la barista per una ciotola d'acqua per cani che occupa abusivamente suolo pubblico in pieno centro a Vigevano (Pavia). Ma il sindaco paga di tasca sua la multa e avvia un'indagine interna per accertare le responsabilità e fare le opportune verifiche.

L'ammenda che si è ritrovata la titolare del bar, come racconta "La provincia pavese", è pari a 168 euro. I vigili erano entrati nel bar il 9 novembre, chiedendo alla titolare di rimuovere la struttura posta all'esterno del locale, una fioriera in vimini con una piccola lanterna e una ciotola per i cani. La barista non ha protestato e l'ha tolta immediatamente, ma si è vista recapitare comunque la sanzione.



Su Facebook è nata l'idea di organizzare domenica una manifestazione di protesta a cui, secondo gli organizzatori, dovrebbe partecipare anche il sindaco: non ci sarà una colletta per la multa, già pagata, ma si raccoglieranno fondi per il canile.