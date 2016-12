Vigevano, giovane candidato si toglie la vita Messaggio su Fb, l'inutile corsa degli amici

Si è suicidato a soli 27 anni, a poche ore dall'apertura delle urne per le elezioni comunali in cui era candidato consigliere a Vigevano. Prima di impiccarsi nella sua abitazione, sabato sera intorno alle 23, Federico Cerutti ha scritto sulla sua pagina Facebook un lungo messaggio d'addio che si apre con le ragioni del suo gesto ("Amore, sofferenza, depressione, solitudine") e si chiude con: "Non ho più voglia di affrontare questa realtà. Non piangete, non ne vale la pena. Vi ho amato, anche se a modo mio".