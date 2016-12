Vigevano, coppia di sposini derubati mentre è in corso il matrimonio

Mentre loro stavano diventando marito e moglie nella chiesa della Natività di Fogliano a Vigevano (Pavia), sul sagrato qualcuno rubava dall'auto degli sposi la busta con i soldi raccolti per loro tra gli invitati: 5mila euro in contanti. Non solo: è sparito anche il portafogli, contenente altri 2mila euro, dell'amico proprietario dell'auto, che avrebbe dovuto accompagnarli dopo la cerimonia fino al ricevimento.