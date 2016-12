Vertice Asem: Milano blindata per l'arrivo in città di 50 capi di Stato

Anche se alcune già arrivate mercoledì, la gran parte delle delegazioni arriverà solo in giornata. Rischiando di mandare in tilt il traffico. Pronti infatti "blocchi volanti" della circolazione e cambi temporanei nella viabilità per lasciar passare i caroselli di auto blu. Non solo: modifiche le subiranno anche i tragitti di alcuni mezzi pubblici di superficie. Senza contare che, dalle 14 alle 24 verranno chiuse le stazioni Duomo delle linee metropolitane M1 e M3, per la cena di gala a Palazzo Reale (anch'esso off limits, come in parte anche il vicino Museo del Novecento), con Giorgio Napolitano e il sindaco Giuliano Pisapia padroni di casa.



Sarà difficile anche solo trovare parcheggio, per il divieto di lasciare l'auto nelle vie più coinvolte dall'arrivo dei rappresentanti di mezzo mondo. Chiusi anche i cantieri dei lavori stradali. Tutti motivi per cui il Comune del capoluogo rinnova l'appello ai milanesi a usare in questi giorni i mezzi pubblici per spostarsi in città. Ampia e complessa la macchina della sicurezza dispiegata in queste ore: duemila gli uomini sul campo. Si va dalle pattuglie agli incroci agli artificieri per le bonifiche, dagli uomini dei servizi segreti ai cecchini appostati nelle zone più sensibili. Presidiati anche i numerosi hotel di lusso del centro, dove pernotteranno presidenti e premier, e alcuni punti d'interesse cittadini (dal Quadrilatero della Moda ad alcuni monumenti e musei), possibili mete di visite autorevoli. Inoltre le reti telefoniche potrebbero essere spente in punti specifici della città per motivi di sicurezza al passaggio delle autorità.



A rendere ancor più difficile la situazione per cittadini, turisti e pendolari, partirà alle 9.30 dal centrale largo Cairoli il corteo di studenti e militanti dei centri sociali per protestare contro la manifestazione di sabato della Lega Nord.