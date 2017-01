Vasto incendio nel Lecchese, in fumo 200 ettari sul monte Due Mani

Oltre 200 ettari di vegetazione sono andati in fumo a causa di un vasto incendio che da venerdì ha avvolto il monte Due Mani, in provincia di Lecco, tra la Valsassina e i comuni di Ballabio e Morterone. Il rogo ora è sotto controllo, dopo ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile, che hanno operato con l'ausilio di elicotteri e Canadair. Non si esclude l'ipotesi di un'origine dolosa delle fiamme.