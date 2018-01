Vasto incendio nel Bresciano, in fiamme capannone di 10mila metri quadri

Un incendio di vaste dimensioni, le cui cause non sono state ancora accertate, è scoppiato all'interno della Saleri Italo, azienda di Lumezzane, nel Bresciano, che si occupa di produzione di pompe elettriche e sistemi di raffreddamento auto. Nel capannone, grande circa 10mila metri quadri, sono stoccati cartone e materiale plastico. Al momento non risulta vi siano feriti. Sul posto sono numerose squadre dei vigili del fuoco.