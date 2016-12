Varese, violenta e picchia la ex: arrestato un uomo di 35 anni

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia di Busto Arsizio (Varese) per maltrattamenti e lesioni sulla ex compagna. Secondo la ricostruzione l'uomo ha teso un agguato alla donna e l'ha picchiata fino a fratturarle il naso, dopo averla violentata e minacciata con una pietra. L'arresto è scattato dopo l'ennesimo episodio di violenza del 35enne, che era sottoposto a divieto di avvicinamento alla ex.