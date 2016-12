Varese, uomo trovato morto in casa: segni di strangolamento

Giallo a Jerago con Orago, centro del Varesotto. Un uomo è stato trovato morto in casa: in base ai primi accertamenti, sul collo vi sarebbero segni compatibili con uno strangolamento. L'allarme è stato dato dal fratello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo, Claudio Silvestri, viveva con la madre, al momento in vacanza. Gli inquirenti stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita.