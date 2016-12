Varese, tenta suicidio dando fuoco a casa con dentro moglie e figlio

Ha chiuso a chiave la famiglia in casa e ha dato fuoco all'appartamento. Per tentato omicidio e incendio doloso è finito in manette Abdelmlek Abdelhak, 54enne tunisino residente a Samarate, in provincia di Varese. Operaio con un precedente per droga commesso nel 1999, verso le 4.30 della notte ha cercato di uccidere se stesso, la moglie italiana di 39 anni, il loro bambino di 10 anni e il suocero pensionato di 68 anni.