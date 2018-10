Varese, spara per sbaglio al nipote durante caccia al fagiano: 40enne grave

Un uomo di 40 anni è stato ferito al volto e al collo da un colpo di fucile esploso dallo zio 66enne durante una battuta di caccia a Castiglione Olona (Varese). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il cacciatore avrebbe colpito il nipote pensando di mirare a un fagiano. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Como in elisoccorso in gravi condizioni, ma non sembra in pericolo di vita. Suo zio è stato denunciato per lesioni colpose.