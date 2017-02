Varese, sequestrata struttura "abusiva" per anziani: 4 indagati

Una struttura a Cuveglio (Varese) dove erano ospitati 12 anziani, alcuni dei quali non autosufficienti, è stata sequestrata dai carabinieri, che hanno riscontrato irregolarità nelle autorizzazioni e nei requisiti per svolgere l'attività assistenziale. Quattro persone sono indagate a piede libero per esercizio abusivo della professione e violenza privata. La struttura è stata sgomberata e gli anziani sono stati ricollocati.