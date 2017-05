Varese, picchia e tenta di strangolare la ex: arrestato

Un trentenne di nazionalità romena è stato arrestato dai carabinieri di Busto Arsizio (Varese) per aver aggredito la ex fidanzata, una venticinquenne brasiliana, percuotendola e stringendole una cintura al collo, al culmine di una lite avvenuta domenica notte in un motel di Lonate Pozzolo (Varese). L'uomo è stato catturato dopo un tentativo di fuga nei boschi della zona.