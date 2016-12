Varese, partorisce in Pronto soccorso: 40enne non sapeva di essere incinta

10:08 - Aveva un forte mal di pancia che non riusciva a spiegarsi, è corsa al Pronto soccorso per farsi curare e, arrivata in ospedale, ha partorito un bambino. La protagonista di questa vicenda surreale è una donna di 40 anni di Varese, già madre, che però questa volta non aveva capito di essere in attesa di un altro figlio.

La vicenda ricorda il docureality "Non sapevo di essere incinta", trasmesso da Real Time, ma è accaduta davvero. La donna ha dato alla luce il suo bambino nella sala emergenze del Pronto soccorso dell'ospedale del Circolo, nel capoluogo lombardo.



Ad assisterla non c'erano ginecologi e ostetriche, ma medici internisti e rianimatori. Non c'è stato infatti neanche il tempo di allertare il personale più indicato per l'operazione, perché tutto è avvenuto in pochi minuti.



La donna è arrivata al Pronto soccorso accompagnata dal marito e dall'ultimo bambino, di pochi mesi, ancora allattato dalla mamma. E subito si sono rotte le acque. A quel punto spuntava già la testa del piccolo: sono bastate poche spinte ed è nato Gabriele.